Новосибирские ученые разработали приложение для перевода жестов в текст

Опубликовано 11 сентября 2024, 16:131 мин.
Новосибирские ученые разработали приложение для перевода жестов в текстИИ обеспечивает быстрый и точный перевод жестового языка
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза разработали новое приложение для перевода жестового языка в текст с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Приложение работает в режиме реального времени как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
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Автор разработки, Ярослав Чеканов, самостоятельно изучил русский жестовый язык и создал большой массив данных для обучения ИИ. Приложение считывает изображение с видеокамеры и переводит жесты в текст на экране. Чеканов отметил, что его приложение более быстрое и точное по сравнению с существующими аналогами.
В будущем планируется расширить функционал, добавив обратный перевод из текста в жесты и из голоса в жесты. Чеканов подчеркнул социальное значение проекта, который способствует инклюзивности и открывает новые возможности взаимодействия для людей с ограниченными возможностями.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева