Новосибирские ученые разработали приложение для перевода жестов в текст

Автор разработки, Ярослав Чеканов, самостоятельно изучил русский жестовый язык и создал большой массив данных для обучения ИИ. Приложение считывает изображение с видеокамеры и переводит жесты в текст на экране. Чеканов отметил, что его приложение более быстрое и точное по сравнению с существующими аналогами.

В будущем планируется расширить функционал, добавив обратный перевод из текста в жесты и из голоса в жесты. Чеканов подчеркнул социальное значение проекта, который способствует инклюзивности и открывает новые возможности взаимодействия для людей с ограниченными возможностями.