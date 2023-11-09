Новосибирские ученые разработают новое лечение заболеваний роговицы глаза

Исследователи утверждают, что их метод может помочь пациентам, особенно молодого возраста, страдающим от заболеваний роговицы. Обычно, при тяжелых формах заболевания, требуется трансплантация донорской роговицы, но донорского материала не всегда хватает.

В рамках исследования, ученые извлекли клетки из здоровой роговицы глаза во время операций по лазерной коррекции зрения методом ReLEx SMILE. Эти клетки впоследствии используются в терапевтических целях, в частности, для лечения пациентов с заболеваниями роговицы.

Ученые провели эксперименты и обнаружили, что внедрение клеточной суспензии, состоящей из кератоцитов и фибробластов, способствует быстрейшему восстановлению прозрачности и толщины роговицы.