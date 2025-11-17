Новосибирские ученые создадут цифрового двойника мозга для нейрохирургии

Разработка основана на принципах персонализированной медицины. Модель формируется из индивидуальных данных пациента, включая МРТ, ЭЭГ и результаты других методов нейровизуализации. Важную роль играет МР-трактография, которая позволяет восстановить проводящие пути между различными областями мозга.

Разработка использует платформу The Virtual Brain. Сейчас ученые работают над созданием математического каркаса модели и тестируют модели нейронных масс для воспроизведения мозговой активности. Для обработки больших данных планируется задействовать вычислительные мощности НГТУ.

Первоначально технологию будут применять для помощи пациентам с эпилепсией и опухолями головного мозга.