Новосибирские ученые создадут цифрового двойника мозга для нейрохирургии

Опубликовано 17 ноября 2025, 22:391 мин.
Новосибирские ученые создадут цифрового двойника мозга для нейрохирургииПилот проекта запланирован на 2026 год
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Федерального центра нейрохирургии приступили к разработке комплексной компьютерной модели человеческого мозга. Проект «цифровой двойник» планируется запустить в 2026 году.
Разработка основана на принципах персонализированной медицины. Модель формируется из индивидуальных данных пациента, включая МРТ, ЭЭГ и результаты других методов нейровизуализации. Важную роль играет МР-трактография, которая позволяет восстановить проводящие пути между различными областями мозга.
Разработка использует платформу The Virtual Brain. Сейчас ученые работают над созданием математического каркаса модели и тестируют модели нейронных масс для воспроизведения мозговой активности. Для обработки больших данных планируется задействовать вычислительные мощности НГТУ.
Первоначально технологию будут применять для помощи пациентам с эпилепсией и опухолями головного мозга.