Новосибирские ученые создадут стенд для ускоренных испытаний дронов

Сейчас испытания винтомоторных групп проводятся вручную: подбор винтов, режимов работы и обработка данных занимают от двух недель до двух месяцев. Один тест занимает в среднем один-два дня, а для полноценного исследования требуется десятки.

Новый стенд будет измерять не только базовые параметры — тягу, обороты и электрические характеристики, но и вибрации, акустический шум. Система объединяет механику, электронику и программное обеспечение, позволяя автоматически запускать стандартные тесты и анализировать результаты в реальном времени.

Автоматизация испытаний позволит получать больше данных, выявлять аномалии и оптимизировать характеристики дронов. Это также снизит затраты: сократится время специалистов, уменьшатся расходы на полеты и замену комплектующих.

Конструкция стенда будет модульной с возможностью масштабирования, а университет планирует предлагать не только оборудование, но и услуги по тестированию, чего нет у существующих на рынке решений.