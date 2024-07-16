Новосибирские ученые создадут сверхскоростную камеру для хоккейных матчей

По словам одного из разработчиков, Михаила Шадрина, эта камера предназначена для системы «Видеогол», используемой в судействе хоккейных матчей. Текущие камеры, снимающие 50 и даже 100 кадров в секунду, не всегда могут зафиксировать момент попадания шайбы в ворота. Новая камера решит эту проблему, обеспечивая точность и высокое качество записи.

Прототип устройства уже создан, а серийную модель планируется представить в конце августа на международной выставке «Натэкспо». В настоящее время система «Видеогол» используется на около 100 хоккейных площадках в России, включая НХЛ. Из-за санкций зарубежные аналоги недоступны, поэтому разработка «СофтЛаб-НСК» станет важным шагом в импортозамещении.

Генеральный директор компании Ирина Травина отметила, что камера найдет применение не только в хоккее, но и в других видах спорта и IT-системах, требующих высокоскоростной съемки, таких как волейбол, футбол и даже «Формула-1».