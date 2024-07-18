Новосибирские ученые создадут установки для синтеза метанола на месторождениях

Создание структурированных катализаторов проводится в рамках национальной технологической инициативы «Водород как основа низкоуглеродной экономики». Эта технология позволит эффективно использовать ПНГ, который часто просто сжигают на факельных установках, отметили в пресс-службе.

Метанол, производимый на месторождениях, играет важную роль в нефтегазовой промышленности, помогая решать проблемы гидратообразования и снижая экологическую нагрузку.

Разработка новых установок планируется завершить к июню 2027 года, что позволит сократить завоз метанола и сделать процесс нефтедобычи на северных территориях более экологичным и экономически эффективным, добавили в пресс-службе.