Новосибирские ученые создадут установки для синтеза метанола на месторождениях

Опубликовано 18 июля 2024, 21:56
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Новосибирские ученые создадут установки для синтеза метанола на месторожденияхК 2027 году
В пресс-службе Института катализа СО РАН сообщили, что ученые из Новосибирска при поддержке Российского научного фонда начали разработку катализаторов, которые позволят создать установки для синтеза метанола из попутного нефтяного газа (ПНГ) непосредственно на нефтегазовых месторождениях.
Создание структурированных катализаторов проводится в рамках национальной технологической инициативы «Водород как основа низкоуглеродной экономики». Эта технология позволит эффективно использовать ПНГ, который часто просто сжигают на факельных установках, отметили в пресс-службе.
Метанол, производимый на месторождениях, играет важную роль в нефтегазовой промышленности, помогая решать проблемы гидратообразования и снижая экологическую нагрузку.
Разработка новых установок планируется завершить к июню 2027 года, что позволит сократить завоз метанола и сделать процесс нефтедобычи на северных территориях более экологичным и экономически эффективным, добавили в пресс-службе.