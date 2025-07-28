Новосибирские ученые создали антистатический материал для защиты от взрывов

Современные стандарты требуют строгого контроля электрического сопротивления материалов, используемых на опасных производствах. Обычный полиэтилен, применяемый сегодня, не проводит ток и накапливает статическое электричество, что может привести к искре и взрыву.

Новый материал содержит углеродные нанотрубки, которые обеспечивают контролируемую электропроводность. Эти наноструктуры производят в Институте катализа СО РАН. Специальная технология смешивания позволяет равномерно распределить нанотрубки в полимере без повреждения их структуры.

Разработка найдет применение на предприятиях нефтехимической, газовой, угольной и химической промышленности. Материал подходит для изготовления контейнеров, в которых хранят и перевозят взрывчатые порошки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Как отмечают создатели, материал соответствует всем требованиям электростатической безопасности. Он предотвращает искрообразование даже при высокой концентрации горючих паров или пыли.