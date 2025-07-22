Новосибирские ученые создали быстрый тест на коклюш

Коклюш — заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Традиционные методы диагностики, такие как ИФА и ПЦР, имеют существенные ограничения: первый недостаточно чувствителен, второй требует специальных лабораторий и занимает несколько часов. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), которая работает при постоянной температуре и не нуждается в сложных приборах.

Разработанная система позволяет выявлять четыре вида патогенных бордетелл. Клинические испытания показали высокую точность метода — 94,5% совпадений с результатами ПЦР. Это подтверждает его надежность для практического применения в медучреждениях.

По словам ученых, тест особенно востребован для оперативной диагностики в условиях, где нет доступа к современным лабораториям. Быстрое выявление инфекции поможет своевременно начать лечение и предотвратить распространение заболевания.