В России
Опубликовано 22 июля 2025, 12:59
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Новосибирские ученые создали быстрый тест на коклюш

Диагностика занимает 30 минут без сложного оборудования
В пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сообщили, что ученые разработали новые тесты для выявления коклюша и других инфекций, вызываемых бактериями Bordetella. Главное преимущество метода — скорость анализа (всего 30 минут) и отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании.
Новосибирские ученые создали быстрый тест на коклюш

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Коклюш — заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Традиционные методы диагностики, такие как ИФА и ПЦР, имеют существенные ограничения: первый недостаточно чувствителен, второй требует специальных лабораторий и занимает несколько часов. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), которая работает при постоянной температуре и не нуждается в сложных приборах.

Разработанная система позволяет выявлять четыре вида патогенных бордетелл. Клинические испытания показали высокую точность метода — 94,5% совпадений с результатами ПЦР. Это подтверждает его надежность для практического применения в медучреждениях.

По словам ученых, тест особенно востребован для оперативной диагностики в условиях, где нет доступа к современным лабораториям. Быстрое выявление инфекции поможет своевременно начать лечение и предотвратить распространение заболевания.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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