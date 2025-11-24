Новосибирские ученые создали добавку для очистки выбросов НПЗ

Добавка состоит из активного компонента на основе синтетического цеолита и матрицы из оксида алюминия с природной глиной. В состав активного компонента входят оксиды магния, железа, меди и алюминия в различных соотношениях. Технология приготовления включает создание суспензии и ее смешивание с матрицей.

Разработка предназначена для использования в катализаторах процесса крекинга — высокотемпературной переработки нефти. Добавку предлагается вводить непосредственно в регенератор на нефтеперерабатывающих заводах. По сравнению с существующими аналогами новое вещество проще в изготовлении и эффективнее удаляет вредные выбросы.

На разработку получен патент.