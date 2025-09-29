Новосибирские ученые создали экологичный строительный материал из золошлаков

Опубликовано 29 сентября 2025, 18:381 мин.
Новосибирские ученые создали экологичный строительный материал из золошлаковРазработка соответствует необходимым требованиям
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый строительный материал на основе золошлаков — отходов от сжигания угля на тепловых электростанциях. Технология позволяет превращать промышленные отходы, годами накапливающиеся на полигонах, в полноценный строительный продукт.
Процесс производства включает измельчение золошлаков в порошок и смешивание со специальными активаторами. При добавлении воды происходит химическая реакция, которая приводит к образованию прочного каменного материала. Лабораторные испытания подтвердили, что полученные образцы соответствуют требованиям по прочности и водопоглощению.
Ключевыми преимуществами разработки являются ее экологичность и экономическая эффективность. Материал может применяться для стяжки полов, кладки кирпича, штукатурки и производства строительных блоков.