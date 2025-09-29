Новосибирские ученые создали экологичный строительный материал из золошлаков

Процесс производства включает измельчение золошлаков в порошок и смешивание со специальными активаторами. При добавлении воды происходит химическая реакция, которая приводит к образованию прочного каменного материала. Лабораторные испытания подтвердили, что полученные образцы соответствуют требованиям по прочности и водопоглощению.

Ключевыми преимуществами разработки являются ее экологичность и экономическая эффективность. Материал может применяться для стяжки полов, кладки кирпича, штукатурки и производства строительных блоков.