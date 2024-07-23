Новосибирские ученые создали экспресс-тест для определения группы крови

Директор компании Михаил Лосев сообщил, что тест представляет собой карточку, для которой нужно всего несколько капель крови. Результат готов за минуту. Уникальность технологии в том, что тест не требует аппаратуры или лаборантских навыков. Обычный человек может самостоятельно провести тест и получить результат, что особенно важно в экстренных ситуациях. Разработка не имеет аналогов в России, отметил Лосев.

Компания МБС является крупным производителем реагентов для ИФА-диагностики и референс-материалов для контроля качества исследований. Резидентом технопарка Академгородка МБС стал в 2009 году, пишет ТАСС.