Новосибирские ученые создали экспресс-тест для определения группы крови

Опубликовано 23 июля 2024, 17:10
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Новосибирские ученые создали экспресс-тест для определения группы кровиОн не имеет аналогов в России
Резидент технопарка Академгородка «Медико-биологический союз» разработал уникальный экспресс-тест для определения группы крови и резус-фактора в полевых условиях и при чрезвычайных ситуациях. Для него не нужно специальной аппаратуры.
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Директор компании Михаил Лосев сообщил, что тест представляет собой карточку, для которой нужно всего несколько капель крови. Результат готов за минуту. Уникальность технологии в том, что тест не требует аппаратуры или лаборантских навыков. Обычный человек может самостоятельно провести тест и получить результат, что особенно важно в экстренных ситуациях. Разработка не имеет аналогов в России, отметил Лосев.
Компания МБС является крупным производителем реагентов для ИФА-диагностики и референс-материалов для контроля качества исследований. Резидентом технопарка Академгородка МБС стал в 2009 году, пишет ТАСС.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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