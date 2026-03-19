Новосибирские ученые создали ферриты для электроники

Специалисты вуза создали химический состав, учитывающий особенности отечественного сырья. Им удалось получить мелкозернистые ферриты с добавками, которые сохраняют температурную стабильность в диапазоне от 25 до 180 градусов. Сейчас ученые работают над низкопрофильными сердечниками с рабочей частотой до 2 МГц для компактных источников питания. В пресс-службе отметили, что по своим характеристикам новые материалы не уступают зарубежным аналогам.

В настоящее время коллектив изготавливает опытные партии магнитопроводов. Их планируют передать на предприятия радиоэлектронной промышленности.