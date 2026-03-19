Новосибирские ученые создали ферриты для электроники

Опубликовано 19 марта 2026, 17:311 мин.
Новосибирские ученые создали ферриты для электроникиОтечественные материалы призваны заменить импортные аналоги
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали марганец-цинковые ферриты. Это керамические материалы с магнитными свойствами, основу которых составляют оксиды железа, марганца и цинка. Они предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре и импульсных блоках питания.
© Ferra.ru
Специалисты вуза создали химический состав, учитывающий особенности отечественного сырья. Им удалось получить мелкозернистые ферриты с добавками, которые сохраняют температурную стабильность в диапазоне от 25 до 180 градусов. Сейчас ученые работают над низкопрофильными сердечниками с рабочей частотой до 2 МГц для компактных источников питания. В пресс-службе отметили, что по своим характеристикам новые материалы не уступают зарубежным аналогам.
В настоящее время коллектив изготавливает опытные партии магнитопроводов. Их планируют передать на предприятия радиоэлектронной промышленности.