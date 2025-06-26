Новосибирские ученые создали ИИ-систему для складской логистики

Разработка представляет собой облачный сервис, который легко интегрируется с существующими информационными системами предприятий. По словам автора проекта Никиты Чайки, система особенно востребована в ритейле, производстве и электронной коммерции, где точный учет запасов критически важен для бизнеса.

Ключевые преимущества решения — высокая скорость обработки информации (менее 5 секунд) и простота использования. В основе системы лежат алгоритмы машинного обучения, прогнозирующие спрос и оптимизирующие складские операции.

Стоимость внедрения составит около 160 тысяч рублей, что разработчики считают конкурентоспособным предложением для рынка. На создание продукта было потрачено почти 1 миллион рублей.