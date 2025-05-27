Новосибирские ученые создали лазер для производства микросхем

Система состоит из лазера мощностью 10-30 милливатт и волоконного усилителя, повышающего мощность до 15 ватт. Особенностью разработки стал кристалл для преобразования частоты излучения, что обеспечивает высокую точность печати. По словам создателей, аналогов этому оборудованию в России пока не существует.

Главные преимущества новинки — низкое энергопотребление (всего 1 ватт) и полная независимость от иностранных комплектующих. Предсерийный образец уже проходит испытания на белорусском предприятии «Планар», где производят массовые микросхемы.

Разработка принадлежит компании «Оптические технологии», резиденту новосибирского Академпарка. Технопарк.