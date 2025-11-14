Новосибирские ученые создали метод контроля клеточной терапии рака

Технология использует модифицированную версию фермента NanoLuc, отличающуюся повышенной яркостью свечения. Этот белок сохраняет стабильность даже в условиях дефицита энергии внутри опухолевых клеток. Для визуализации применяется специализированный прибор IVISSpectrum, одновременно выполняющий рентгеновскую съемку и регистрацию люминесценции.

Метод позволяет создавать детальные карты распределения опухолевых клеток в организме. Это дает возможность точно оценивать эффективность CAR-T-терапии, особенно при лечении заболеваний крови. В настоящее время технология проходит доклинические испытания.