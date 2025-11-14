Новосибирские ученые создали метод контроля клеточной терапии рака

Опубликовано 14 ноября 2025, 22:381 мин.
Новосибирские ученые создали метод контроля клеточной терапии ракаТехнология использует светящийся белок морской креветки
Ученые Института молекулярной биологии СО РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета разработали новый способ контроля эффективности клеточной терапии онкологических заболеваний. В основе метода лежит применение белка люциферазы, полученного из морской креветки, который заставляет раковые клетки светиться.
Технология использует модифицированную версию фермента NanoLuc, отличающуюся повышенной яркостью свечения. Этот белок сохраняет стабильность даже в условиях дефицита энергии внутри опухолевых клеток. Для визуализации применяется специализированный прибор IVISSpectrum, одновременно выполняющий рентгеновскую съемку и регистрацию люминесценции.
Метод позволяет создавать детальные карты распределения опухолевых клеток в организме. Это дает возможность точно оценивать эффективность CAR-T-терапии, особенно при лечении заболеваний крови. В настоящее время технология проходит доклинические испытания.