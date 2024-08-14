Новосибирские ученые создали новую технологию для быстрой оценки почв

Система, разработанная учеными из Новосибирского университета, включает более 20 критериев оценки, которые помогают не только определить фитосанитарное состояние почвы, но и дать рекомендации по его улучшению. По словам одного из авторов проекта, Романа Трунова, эта технология превосходит существующие методы, предоставляя полную картину состояния почвы, что особенно важно для развития рационального природопользования.

На данный момент технология прошла патентование и находится на стадии практических испытаний, отметил Роман Трунов.