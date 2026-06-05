Новосибирские ученые создали новые соединения против глиобластомы

Основой новых веществ стала бетулоновая кислота, получаемая из коры березы. Специалисты синтезировали эфиры и амиды этого соединения с дополнительным структурным фрагментом. В лабораторных испытаниях они показали способность подавлять миграцию клеток глиобластомы.

Исследование включало оценку концентраций, необходимых для торможения роста опухолевых клеток. По данным разработчиков, новые соединения оказались менее токсичными и эффективнее препятствовали миграции клеток, чем бетулоновая кислота и астаксантин, содержащийся в микроводорослях и ракообразных.