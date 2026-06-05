Новосибирские ученые создали новые соединения против глиобластомы

Опубликовано 05 июня 2026, 05:581 мин.
Новосибирские ученые создали новые соединения против глиобластомыРазработка основана на веществе из коры березы
Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета разработали новые производные бетулоновой кислоты, которые могут использоваться при создании средств для терапии рака. Особый интерес исследователей связан с глиобластомой, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Разработка получила патент.
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Основой новых веществ стала бетулоновая кислота, получаемая из коры березы. Специалисты синтезировали эфиры и амиды этого соединения с дополнительным структурным фрагментом. В лабораторных испытаниях они показали способность подавлять миграцию клеток глиобластомы.
Исследование включало оценку концентраций, необходимых для торможения роста опухолевых клеток. По данным разработчиков, новые соединения оказались менее токсичными и эффективнее препятствовали миграции клеток, чем бетулоновая кислота и астаксантин, содержащийся в микроводорослях и ракообразных.