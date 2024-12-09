Новосибирские ученые создали новый материал для костных имплантов

Много лет специалисты во всем мире пытались создать биоинертный и прочный материал для имплантов. Использовались различные компоненты — от титана до оксида алюминия и кобальтхрома. Однако они либо давали усадку, либо не обеспечивали необходимую пористость.

Основой нового материала стал карбид бора — одно из самых прочных и химически стойких соединений. Этот материал не подвержен коррозии, не растворяется кислотами и выдерживает биологическое и механическое воздействие. Ученым удалось создать легкий, прочный и нетоксичный композит с пористой структурой, напоминающей строение кости.

По словам Владимира Хахалкина, созданный материал обладает прочностью, сравнимой с человеческой костью, и подходит для производства имплантов. Более того, в отличие от титана, импланты из карбида бора не создают ограничений для проведения МРТ-диагностики, что делает их более удобными для пациентов.