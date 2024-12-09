В России
Опубликовано 09 декабря 2024, 16:54
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Новосибирские ученые создали новый материал для костных имплантов

Новый композит из карбида бора заменит титан
Новосибирские ученые первыми в мире разработали сверхлегкий карбидный композит со сквозной пористостью, который может стать прорывом в онкопротезировании костей. Об этом сообщили сотрудники клиники имени Е. Н. Мешалкина Владимир Хахалкин и Константин Козырь.
Новосибирские ученые создали новый материал для костных имплантов

© Ferra.ru

Много лет специалисты во всем мире пытались создать биоинертный и прочный материал для имплантов. Использовались различные компоненты — от титана до оксида алюминия и кобальтхрома. Однако они либо давали усадку, либо не обеспечивали необходимую пористость.

Основой нового материала стал карбид бора — одно из самых прочных и химически стойких соединений. Этот материал не подвержен коррозии, не растворяется кислотами и выдерживает биологическое и механическое воздействие. Ученым удалось создать легкий, прочный и нетоксичный композит с пористой структурой, напоминающей строение кости.

По словам Владимира Хахалкина, созданный материал обладает прочностью, сравнимой с человеческой костью, и подходит для производства имплантов. Более того, в отличие от титана, импланты из карбида бора не создают ограничений для проведения МРТ-диагностики, что делает их более удобными для пациентов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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