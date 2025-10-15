В России
Опубликовано 15 октября 2025, 23:13
1 мин.

Новосибирские ученые создали платформу для оптимизации логистики

Система сокращает время доставки и расходы на транспорт
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали универсальную интеллектуальную платформу для транспортной логистики. Прототип предназначен для оптимизации доставки товаров и услуг с большим объемом заказов, включая задачи с более чем тысячей точек в сутки.
Разработка сочетает классические методы оптимизации с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. В ее основе лежат алгоритмы жадного поиска и генетические методы, которые подбирают и комбинируют параметры, обеспечивая наиболее рациональные решения. Такой подход позволяет системе самостоятельно адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям конкретного заказчика.

Созданный прототип помогает транспортным, торговым и производственным компаниям выстраивать оптимальные маршруты и распределять ресурсы. Искусственный интеллект анализирует данные и предлагает наиболее эффективные варианты доставки, что снижает общие затраты на топливо и техническое обслуживание транспорта.

По данным университета, программа способна обрабатывать более тысячи заявок в сутки.