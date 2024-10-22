Новосибирские ученые создали препарат для лечения травмы роговицы

Гиалуронидаза — это фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту, основное вещество соединительной ткани. По словам Бондаренко, травма роговицы может привести к помутнению и ухудшению зрительной функции. В ходе экспериментов на животных, ученые моделировали механические и химические травмы, применяя иммобилизированную гиалуронидазу, что показало значительное восстановление площади роговицы.

Текущие лекарственные формы фермента не подходят для лечения глазных травм. Препараты на основе лидазы выпускаются в виде растворов и порошков, но их применение ограничено. Ученые поставили перед собой задачу создать препарат в виде капель для глаз и пероральных форм. Для достижения этой цели гиалуронидазу соединили с молекулой полиэтиленгликоля, что защищает фермент от разрушения в организме, отметила Бондаренко.

Доклинические испытания нового препарата планируется завершить в 2026 году, что может открыть новые возможности в лечении глазных заболеваний.