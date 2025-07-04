В России
Опубликовано 04 июля 2025, 21:59
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Новосибирские ученые создали систему бесконтактного мониторинга пациентов

Комплекс отслеживает жизненные показатели без прямого контакта
В Новосибирске разработали систему для наблюдения за состоянием пациентов в больницах. Устройство, закрепляемое над кроватью, с помощью датчиков и камер анализирует основные жизненные показатели без необходимости подключения к телу человека.
Новосибирские ученые создали систему бесконтактного мониторинга пациентов

© Ferra.ru

Система включает тепловизоры, камеры глубины, датчики освещения и качества воздуха. Она способна измерять температуру тела, частоту дыхания, пульс, фиксировать положение тела и даже движение глаз. Особое внимание уделено выявлению апноэ — опасных остановок дыхания во сне, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Полученные данные обрабатываются искусственным интеллектом, который формирует отчеты для врачей и предупреждает о критических изменениях состояния пациентов. Сейчас технологию тестируют в московской больнице имени Пирогова.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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