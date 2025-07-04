Новосибирские ученые создали систему бесконтактного мониторинга пациентов

Система включает тепловизоры, камеры глубины, датчики освещения и качества воздуха. Она способна измерять температуру тела, частоту дыхания, пульс, фиксировать положение тела и даже движение глаз. Особое внимание уделено выявлению апноэ — опасных остановок дыхания во сне, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Полученные данные обрабатываются искусственным интеллектом, который формирует отчеты для врачей и предупреждает о критических изменениях состояния пациентов. Сейчас технологию тестируют в московской больнице имени Пирогова.