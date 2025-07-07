Новосибирские ученые создали сверхпрочные материалы для космоса и медицины

В отличие от традиционных кристаллических материалов, металлические стекла не имеют кристаллической структуры, что делает их практически бездефектными. Как пояснил один из разработчиков Игорь Насенник, это значительно повышает прочность, коррозионную стойкость и долговечность материала по сравнению с обычными металлическими сплавами.

Особенно перспективно использование новых материалов в микромеханических системах, например, в шестеренках, работающих под высокой нагрузкой. Ученые уже провели первые испытания, подтвердившие высокую микротвердость и износостойкость разработки.

Следующим этапом станет создание специальной оснастки для производства зубчатых колес и тестирование материала в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.