Новосибирские ученые создали теплоизоляцию для самолетов, не хуже Boeing

Опубликовано 24 июля 2024, 12:24
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Новосибирские ученые создали теплоизоляцию для самолетов, не хуже BoeingОна не впитывает воду и обладает огнестойкими свойствами
Компания «Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения» из новосибирского Академпарка продемонстрировала премьер-министру Михаилу Мишустину инновационные матовые тепло- и звукоизоляции, сопоставимые по характеристикам с продуктами Boeing. Образцы представил генеральный директор Антон Рязанцев.
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По словам Рязанцева, компания достигла значительных успехов в огневых испытаниях авиационных материалов. Новые матовые изоляции, разработанные в компании, предназначены для использования в гражданской авиации. В 2025 году планируется их опытно-промышленная эксплуатация. Новые материалы легче предыдущих, не впитывают воду и обладают огнестойкими свойствами, что позволяет снизить вес самолетов и повысить их безопасность.
Исследовательский комплекс также имеет сертифицированную лабораторию для полного цикла огневых испытаний авиатехники, включая самолеты МС-21−300 и RRJ-95. В числе ключевых партнеров компании — ведущие российские авиационные и промышленные организации.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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