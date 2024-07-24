Новосибирские ученые создали теплоизоляцию для самолетов, не хуже Boeing

По словам Рязанцева, компания достигла значительных успехов в огневых испытаниях авиационных материалов. Новые матовые изоляции, разработанные в компании, предназначены для использования в гражданской авиации. В 2025 году планируется их опытно-промышленная эксплуатация. Новые материалы легче предыдущих, не впитывают воду и обладают огнестойкими свойствами, что позволяет снизить вес самолетов и повысить их безопасность.

Исследовательский комплекс также имеет сертифицированную лабораторию для полного цикла огневых испытаний авиатехники, включая самолеты МС-21−300 и RRJ-95. В числе ключевых партнеров компании — ведущие российские авиационные и промышленные организации.