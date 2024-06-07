Новосибирские ученые создали тесты для раннего выявления 100 болезней

Опубликовано 07 июня 2024, 07:56
1 мин.
Новосибирские ученые создали тесты для раннего выявления 100 болезнейС использованием специального ПО
Ученые из Новосибирска разработали платформу для ранней диагностики около 100 заболеваний. Новая технология анализирует генетические данные, выявляя риски для здоровья. Вице-губернатор Ирина Мануйлова сообщила, что создано и внедрено 180 тест-систем для определения генетических вариантов.
Тесты проводятся в оснащенных лабораториях с применением современных методов молекулярной диагностики. Инновационные панели, созданные резидентами Академпарка и «Сколково», определяют предрасположенность к заболеваниям, таким как гипертония и болезнь Альцгеймера.
Сибирские ученые разработали более 150 тест-систем совместно с учеными Академгородка, обеспечивая более точный анализ благодаря специальному ПО. Эти панели уже применяются в клинической практике и доступны для домашнего использования.