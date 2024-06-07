В России
Опубликовано 07 июня 2024, 07:56
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Новосибирские ученые создали тесты для раннего выявления 100 болезней

С использованием специального ПО
Ученые из Новосибирска разработали платформу для ранней диагностики около 100 заболеваний. Новая технология анализирует генетические данные, выявляя риски для здоровья. Вице-губернатор Ирина Мануйлова сообщила, что создано и внедрено 180 тест-систем для определения генетических вариантов.
Новосибирские ученые создали тесты для раннего выявления 100 болезней
© Yassine Khalfalli

Тесты проводятся в оснащенных лабораториях с применением современных методов молекулярной диагностики. Инновационные панели, созданные резидентами Академпарка и «Сколково», определяют предрасположенность к заболеваниям, таким как гипертония и болезнь Альцгеймера.

Сибирские ученые разработали более 150 тест-систем совместно с учеными Академгородка, обеспечивая более точный анализ благодаря специальному ПО. Эти панели уже применяются в клинической практике и доступны для домашнего использования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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