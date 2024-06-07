Новосибирские ученые создали тесты для раннего выявления 100 болезней

Тесты проводятся в оснащенных лабораториях с применением современных методов молекулярной диагностики. Инновационные панели, созданные резидентами Академпарка и «Сколково», определяют предрасположенность к заболеваниям, таким как гипертония и болезнь Альцгеймера.

Сибирские ученые разработали более 150 тест-систем совместно с учеными Академгородка, обеспечивая более точный анализ благодаря специальному ПО. Эти панели уже применяются в клинической практике и доступны для домашнего использования.