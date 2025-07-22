Новосибирские ученые создали умные стельки для ампутантов

Умные стельки предназначены для диагностики распределения нагрузки между здоровой конечностью и протезом. Они фиксируют давление на поверхность, определяют фазы шага и выявляют асимметрию походки. Данные передаются в специальное программное обеспечение, что позволяет врачам оценивать динамику реабилитации даже вне клиники.

Еще одна разработка — протез стопы, созданный с помощью 3D-печати. Он предназначен для ходьбы и отличается низкой себестоимостью, простотой изготовления и возможностью персонализации. Вес протеза составляет около 700 граммов. При его проектировании использовалось 3D-моделирование и анализ нагрузок, имитирующих ходьбу.

Как отметили разработчики, сейчас они работают над объединением умных стелек с системой захвата движений. Это позволит проводить более точный анализ походки, учитывая не только кинематику, но и распределение давления. Такие данные помогут специалистам корректировать настройки протезов и улучшать процесс реабилитации.