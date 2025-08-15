Новосибирские ученые создали вегетарианский гематоген

Опубликовано 15 августа 2025, 19:441 мин.
Новосибирские ученые создали вегетарианский гематогенЖивотные компоненты заменили на растительные аналоги
Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета разработали уникальную рецептуру гематогена для вегетарианцев. В традиционной рецептуре этого продукта животный альбумин заменили на растительные компоненты с высоким содержанием железа.
Обычный гематоген содержит бычью кровь, что делает его неподходящим для людей, придерживающихся растительной диеты. Новая формула включает муку из кунжута и чечевицы — эти ингредиенты содержат 16 мг и 11,8 мг железа на 100 грамм соответственно. Для сравнения, традиционный альбумин содержит 18 мг железа на 100 грамм.
В ходе экспериментов ученые определили оптимальные пропорции: 10−15% кунжутной муки и 20−25% муки вареной чечевицы. В состав также добавили ресвератрол — природный антиоксидант из красного винограда, который помогает сохранить полезные свойства железа. Животное сгущенное молоко заменили кокосовым.
Разработчики отмечают, что их продукт сохраняет вкусовые качества и пищевую ценность традиционного гематогена.