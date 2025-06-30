В России
Опубликовано 30 июня 2025, 23:00
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Новосибирские ученые усилили действие противоракового антибиотика

Разработано соединение на основе корня солодки
Ученые из Новосибирска создали и запатентовали новое соединение, повышающее эффективность химиотерапии при раке шейки матки. Разработка основана на глицирретовой кислоте, которую получают из корня солодки.
Новосибирские ученые усилили действие противоракового антибиотика

© Ferra.ru

Специалисты Новосибирского института органической химии и Института химической биологии разработали вещество, блокирующее P-гликопротеин. Этот белок снижает эффективность противоопухолевых препаратов, выводя их из раковых клеток. Новое соединение позволяет увеличить концентрацию антибиотика доксорубицина в пораженных тканях.

Рак шейки матки остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. Основной причиной его развития считаются вирусы папилломы человека 16 и 18 типов, которые вызывают мутации клеток.

Разработанное соединение прошло испытания на клеточных культурах и показало способность преодолевать лекарственную устойчивость опухолей. В перспективе оно может стать основой для новых препаратов, повышающих эффективность химиотерапии.