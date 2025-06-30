Новосибирские ученые усилили действие противоракового антибиотика

Специалисты Новосибирского института органической химии и Института химической биологии разработали вещество, блокирующее P-гликопротеин. Этот белок снижает эффективность противоопухолевых препаратов, выводя их из раковых клеток. Новое соединение позволяет увеличить концентрацию антибиотика доксорубицина в пораженных тканях.

Рак шейки матки остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. Основной причиной его развития считаются вирусы папилломы человека 16 и 18 типов, которые вызывают мутации клеток.

Разработанное соединение прошло испытания на клеточных культурах и показало способность преодолевать лекарственную устойчивость опухолей. В перспективе оно может стать основой для новых препаратов, повышающих эффективность химиотерапии.