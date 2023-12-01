Новосибирские ученые запустят производство митрального клапана к 2025 году

Это медицинское изделие разрабатывается в рамках гранта Минпромторга и предназначено для транскатетерной доставки в сердце без необходимости открытой операции, добавили в пресс-службе.

Новый биопротез не только заменит импортные аналоги на рынке, сокращая зависимость от цен и цепочек поставок, но и будет конкурировать в технологическом аспекте с зарубежными разработками. Соединяя уникальные технические решения и высокую функциональность, он предлагает оригинальные методы обработки биоматериала и уникальный каркас из нитиноловой трубки, обладающий памятью формы, отметили в пресс-службе.