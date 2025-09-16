Новосибирские учёные создали компактный контейнер для крови

Одна камера поддерживает температуру +37°C, необходимую для культур бактерий четвертой группы патогенности. Вторая работает в режиме до +5°C и предназначена для хранения крови, мочи и различных микроорганизмов.

Температурный режим обеспечивается с помощью элемента Пельтье — термоэлектрического устройства, которое создаёт разность температур при протекании тока. Эта технология безопаснее сухого льда, который может вызывать холодовые ожоги. Управление системой осуществляется через микроконтроллер с цифровыми датчиками и LCD-дисплеем.

Устройство питается от автомобильной сети 12 вольт и требует всего 20 минут для предварительного нагрева или охлаждения. После отключения от питания оно сохраняет необходимую температуру в течение 40 минут. Среди преимуществ разработки — компактность, мобильность и невысокая стоимость комплектующих.