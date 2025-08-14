В России
Опубликовано 14 августа 2025, 20:44
1 мин.

Новосибирские учёные создали материал против статического электричества

Разработка найдёт применение в опасных производствах
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что учёные вуза разработали композитный материал на основе углеродных нановолокон, способный эффективно защищать от статического электричества. Покрытие предназначено для использования на химических, нефтегазовых и других опасных производствах.
Новосибирские учёные создали материал против статического электричества

© Ferra.ru

Учёные применили метод механоактивации, измельчая материал в специальной мельнице за 7−10 минут. Такой подход позволил контролировать электропроводность композита и уменьшить количество дорогостоящего углеродного наполнителя.

Полученный материал демонстрирует высокие показатели электропроводности и диэлектрической проницаемости. Его можно использовать не только для антистатической защиты, но и для экранирования от электромагнитных помех, а также мониторинга состояния конструкций.

Исследования показали, что оптимальное время измельчения составляет 7,5 минут — дальнейшая обработка ухудшает свойства материала. Разработка также обладает улучшенной термостойкостью и устойчивостью к окислению.

Новый композит найдёт применение на складах взрывчатых веществ, в металлургии, горнодобывающей промышленности и других отраслях, где статическое электричество представляет серьёзную опасность.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука