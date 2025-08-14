Новосибирские учёные создали материал против статического электричества

Учёные применили метод механоактивации, измельчая материал в специальной мельнице за 7−10 минут. Такой подход позволил контролировать электропроводность композита и уменьшить количество дорогостоящего углеродного наполнителя.

Полученный материал демонстрирует высокие показатели электропроводности и диэлектрической проницаемости. Его можно использовать не только для антистатической защиты, но и для экранирования от электромагнитных помех, а также мониторинга состояния конструкций.

Исследования показали, что оптимальное время измельчения составляет 7,5 минут — дальнейшая обработка ухудшает свойства материала. Разработка также обладает улучшенной термостойкостью и устойчивостью к окислению.

Новый композит найдёт применение на складах взрывчатых веществ, в металлургии, горнодобывающей промышленности и других отраслях, где статическое электричество представляет серьёзную опасность.