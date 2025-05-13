Новосибирские учёные создали модель для энергоснабжения Арктики

Арктические месторождения нефти и газа часто находятся в 65−200 км от берега, что затрудняет передачу электроэнергии через ЛЭП. Солнечные и ветровые станции ненадёжны из-за сурового климата. Учёные предложили использовать водород, получаемый из природного газа, в топливных элементах. Такие системы экологичнее традиционных и работают независимо от погоды.

Модель НГТУ учитывает равенство предельных доходов и издержек. Анализ показал, что водородные технологии повышают коэффициент использования мощности на 30%, сокращая расход топлива. Это делает энергообъекты инвестиционно привлекательными и снижает выбросы CO₂.

Расчёты учёных подтвердили, что стоимость электроэнергии может упасть с 1 рубля до 50−60 копеек за мегаватт. Модель также объединяет социально-экономические, технологические и экологические параметры, что позволяет экономить ресурсы.

Разработка подходит для северных территорий Красноярского края и Дальнего Востока.