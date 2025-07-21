Новосибирские учёные создали систему проверки ядерного топлива

Тепловыделяющие сборки — это сложные конструкции с узкими направляющими каналами диаметром всего 1 см и длиной до 4,5 метров. Раньше их проверяли вручную с помощью одноканальных эндоскопов, что занимало много времени. Новый комплекс использует до 19 зондов одновременно и сокращает время полной проверки до 10 минут вместо нескольких часов.

Система создана для Новосибирского завода химконцентратов, который производит ядерное топливо для 6% мировых энергетических реакторов. Зонды устройства позволяют осматривать внутренние поверхности сборок под углом не менее 90 градусов, а результаты автоматически сохраняются в базу данных.

Как отмечают разработчики, комплекс может работать непрерывно до 24 часов.