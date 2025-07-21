Новосибирские учёные создали систему проверки ядерного топлива

Опубликовано 21 июля 2025, 20:281 мин.
Новосибирские учёные создали систему проверки ядерного топливаКомплекс ускоряет контроль тепловыделяющих сборок в 18 раз
В Новосибирске разработали систему для проверки тепловыделяющих сборок (ТВС), используемых в атомных электростанциях. Разработка Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН позволяет одновременно осматривать 18 каналов ТВС вместо одного, что значительно ускоряет процесс контроля.
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Тепловыделяющие сборки — это сложные конструкции с узкими направляющими каналами диаметром всего 1 см и длиной до 4,5 метров. Раньше их проверяли вручную с помощью одноканальных эндоскопов, что занимало много времени. Новый комплекс использует до 19 зондов одновременно и сокращает время полной проверки до 10 минут вместо нескольких часов.
Система создана для Новосибирского завода химконцентратов, который производит ядерное топливо для 6% мировых энергетических реакторов. Зонды устройства позволяют осматривать внутренние поверхности сборок под углом не менее 90 градусов, а результаты автоматически сохраняются в базу данных.
Как отмечают разработчики, комплекс может работать непрерывно до 24 часов.