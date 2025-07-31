Новосибирские учёные создали защиту для ускорителя СКИФ

Новые затворы реагируют на изменение давления в вакуумной камере всего за 15 миллисекунд. При аварии они мгновенно перекрывают трубу, предотвращая разрушение дорогостоящего оборудования. Такая скорость срабатывания раньше была доступна только у одного иностранного аналога.

Разработчики решили несколько технических задач: создали систему гашения ударных нагрузок, обеспечили полную герметичность и разработали электронику, устойчивую к ионизирующему излучению. Большинство компонентов устройства произведено в России.

Как пояснили специалисты, без такой защиты любая авария могла бы остановить работу комплекса на несколько дней. Новое оборудование повысит надёжность установки и сократит возможные простои.