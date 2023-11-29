Новосибирский институт математики представил новый суперкомпьютер

Суперкомпьютер, состоящий из шести вычислительных узлов, представлен двумя процессорами с 38 ядрами каждый, оперативной памятью в 512 Гбайт и SSD-накопителем. Общая его мощность достигает 54,4 Терафлопс (54,4 трлн операций в секунду). Это обеспечивает решение сложных задач в математике, физике, биологии и других областях науки, отметили в пресс-службе.

И.о. директора института Андрей Миронов подчеркнул, что новый суперкомпьютер будет использован для обучения студентов и молодых ученых современным методам работы с данными и исследованиями.

Эта вычислительная система финансируется в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".