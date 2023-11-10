Новосибирский университет начал готовить «цифровых» инженеров

В церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, подчеркнув, что эти лаборатории соответствуют задачам нацпроекта "Наука и университеты". Они будут интегрированы в учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана.

Ирина Мануйлова отметила, что главная задача — подготовка элитных инженеров, включая инженеров-предпринимателей, с акцентом на проектный подход. Она подчеркнула важность партнерства с высокотехнологичными компаниями, такими как резиденты Технопарка новосибирского Академгородка. Цель - преодолеть технологические барьеры, создавая продукты для импортозамещения и достижения технологического суверенитета.