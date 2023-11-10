Новосибирский университет начал готовить «цифровых» инженеров

Новосибирский университет начал готовить «цифровых» инженеровCпециализирующихся на создании ДНК-чипов
В Новосибирске началась подготовка "цифровых" инженеров, специализирующихся на создании ДНК-чипов и расшифровке генома для прогнозирования болезней. Новосибирский государственный университет (НГУ) открыл три уникальные лаборатории Передовой инженерной школы "Когнитивная инженерия" в области биотехнологий и микрофлюидики, пишет Наука.рф.
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В церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, подчеркнув, что эти лаборатории соответствуют задачам нацпроекта "Наука и университеты". Они будут интегрированы в учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана.
Ирина Мануйлова отметила, что главная задача — подготовка элитных инженеров, включая инженеров-предпринимателей, с акцентом на проектный подход. Она подчеркнула важность партнерства с высокотехнологичными компаниями, такими как резиденты Технопарка новосибирского Академгородка. Цель - преодолеть технологические барьеры, создавая продукты для импортозамещения и достижения технологического суверенитета.