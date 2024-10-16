Новосибирский университет поставит спутники «Грифон» для Роскосмоса

Университет занимается разработкой опытных образцов космических аппаратов, тогда как серийное производство будет передано профильным предприятиям Роскосмоса. Спутники станут частью проекта «Сфера», нацеленного на создание глобальной системы мониторинга Земли, отметил Федорук.

Группировка «Грифон» будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы CubeSat. Она позволит собирать данные о территории России каждые 30 часов и не реже 38 часов по всему миру. Цель системы — анализ изменений природных явлений и техногенных процессов, регулирование транспортных потоков и мониторинг добычи полезных ископаемых.

Полное развертывание спутниковой группировки запланировано на 2024−2026 годы.