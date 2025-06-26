Новосибирский университет разработает цифровые методы нефтедобычи

Опубликовано 26 июня 2025, 15:351 мин.
Новосибирский университет разработает цифровые методы нефтедобычиНа исследования выделено 210 млн рублей
Новосибирский государственный университет получил грант в размере 210 миллионов рублей на разработку инновационных методов анализа нефтеносных пород. Проект направлен на повышение эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа с помощью технологии цифрового керна.
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Основу исследований составят детальные 3D-модели пород, созданные на основе данных рентгеновской томографии. Для проведения экспериментов будет использован строящийся синхротрон «СКИФ» в наукограде Кольцово. Эта установка позволяет изучать микроструктуру горных пород с беспрецедентной точностью и в реальном времени.
Как пояснили в университете, современные месторождения часто содержат нефть в пластах с крайне низкой проницаемостью. Традиционные методы анализа керна (образцов породы) не всегда обеспечивают достаточную точность. Новый подход позволит лучше понять процессы фильтрации углеводородов и оптимизировать технологии добычи.
Проект рассчитан на три года и финансируется Министерством науки и высшего образования РФ.