Новосибирский университет разработает цифровые методы нефтедобычи

Основу исследований составят детальные 3D-модели пород, созданные на основе данных рентгеновской томографии. Для проведения экспериментов будет использован строящийся синхротрон «СКИФ» в наукограде Кольцово. Эта установка позволяет изучать микроструктуру горных пород с беспрецедентной точностью и в реальном времени.

Как пояснили в университете, современные месторождения часто содержат нефть в пластах с крайне низкой проницаемостью. Традиционные методы анализа керна (образцов породы) не всегда обеспечивают достаточную точность. Новый подход позволит лучше понять процессы фильтрации углеводородов и оптимизировать технологии добычи.

Проект рассчитан на три года и финансируется Министерством науки и высшего образования РФ.