Новосибирский университет создал Ассоциацию разработчиков БПЛА

Опубликовано 08 ноября 2024, 13:461 мин.
Новосибирский университет создал Ассоциацию разработчиков БПЛАДля развития технологий
Новосибирский государственный университет (НГУ) стал инициатором создания Ассоциации разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В проекте участвуют четыре организации-разработчика и Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина.
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В пресс-службе Новосибирского университета сообщили, что Ассоциация разработчиков БПЛА будет заниматься развитием беспилотных технологий в Сибири, включая создание БПЛА, их комплектующих и системы управления. В ближайшее время к ней присоединятся не менее 10−15 организаций региона, которые занимаются различными аспектами беспилотных технологий.
Кроме того, НГУ совместно с СибНИА открыл новую лабораторию «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций». Она будет решать прикладные задачи по испытаниям авиационной техники и разрабатывать модули для стендовых испытаний с элементами искусственного интеллекта.