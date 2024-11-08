Новосибирский университет создал Ассоциацию разработчиков БПЛА

В пресс-службе Новосибирского университета сообщили, что Ассоциация разработчиков БПЛА будет заниматься развитием беспилотных технологий в Сибири, включая создание БПЛА, их комплектующих и системы управления. В ближайшее время к ней присоединятся не менее 10−15 организаций региона, которые занимаются различными аспектами беспилотных технологий.

Кроме того, НГУ совместно с СибНИА открыл новую лабораторию «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций». Она будет решать прикладные задачи по испытаниям авиационной техники и разрабатывать модули для стендовых испытаний с элементами искусственного интеллекта.