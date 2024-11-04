Новосибирский университет внедрит умную систему мониторинга кампуса

Кампус НГУ, включая новые здания, оснастят комплексом автоматизированных систем, которые обеспечат управление, диспетчеризацию и эксплуатацию инженерной инфраструктуры. Соглашение подписано между НГУ и московской компанией «Альбакор ИИР».

Цифровая экосистема будет осуществлять детальный мониторинг работы систем жизнеобеспечения, предотвращать аварийные ситуации и оптимизировать работу инженерных систем, что позволит сократить эксплуатационные затраты. Параллельно будет разработан пакет предложений по внедрению программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, созданного Исследовательским центром НГУ.

Директор ЦИИ НГУ, Александр Люлько, отметил, что университет готов предложить свои решения с использованием ИИ для интеграции в программно-аппаратные комплексы «Альбакор ИИР».