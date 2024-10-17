Новосибирский университет запустит курсы по ИИ для управленцев

Образовательная программа под названием «Введение в искусственный интеллект для городской среды (умный город)» разработана исследовательским центром НГУ. Первая группа из 20 участников, в основном состоящая из муниципальных управленцев Новосибирска и области, начнет занятия в начале ноября.

Курс охватит мировые практики в области умных городов и информационную архитектуру систем управления городским хозяйством. Уделяется внимание требованиям к проектам и критериям оценки их эффективности, что поможет слушателям взаимодействовать с разработчиками программного обеспечения и аппаратных комплексов.

Как отметил руководитель центра Александр Люлько, НГУ является единственным в стране вузом, специализирующимся на использовании ИИ в городском хозяйстве и строительстве. Курс призван повысить качество управления муниципалитетами через знание современных технологий.