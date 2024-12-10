Новосибирский университет запустит программу по медицинской кибернетике

Особенностью программы является глубокая фундаментальная подготовка студентов по химии, биологии и математике, а также сотрудничество с крупными компаниями, такими как «Фармстандарт», «Генериум» и «Медико-биологический Союз». Это позволит будущим специалистам получать знания и практические навыки, востребованные в фармацевтической и медицинской отраслях.

Программа будет развиваться на базе нового кампуса НГУ, где создадут лаборатории и практикумы с современным оборудованием. Студенты смогут участвовать в исследовательских проектах, направленных на решение актуальных проблем здравоохранения и фармацевтики.

Обучение продлится шесть лет и будет реализовываться совместно с Инженерной школой Московского государственного университета.