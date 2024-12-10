Новосибирский университет запустит программу по медицинской кибернетике

Опубликовано 10 декабря 2024, 19:501 мин.
Новосибирский университет запустит программу по медицинской кибернетикеОбучение начнется в 2025 году
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз получил лицензию на запуск программы специалитета по медицинской кибернетике, которая начнется в 2025 году. Программа будет направлена на подготовку специалистов, работающих на стыке медицины, биологии и информационных технологий. Пилотный набор составит 20 студентов.
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Особенностью программы является глубокая фундаментальная подготовка студентов по химии, биологии и математике, а также сотрудничество с крупными компаниями, такими как «Фармстандарт», «Генериум» и «Медико-биологический Союз». Это позволит будущим специалистам получать знания и практические навыки, востребованные в фармацевтической и медицинской отраслях.
Программа будет развиваться на базе нового кампуса НГУ, где создадут лаборатории и практикумы с современным оборудованием. Студенты смогут участвовать в исследовательских проектах, направленных на решение актуальных проблем здравоохранения и фармацевтики.
Обучение продлится шесть лет и будет реализовываться совместно с Инженерной школой Московского государственного университета.