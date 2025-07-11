Новую платформу для малых спутников создали в России

Новая платформа масштабируется от 2U до 16U и совместима с предыдущими версиями, а также с другим оборудованием компании, включая наземные станции и программное обеспечение. Производственные мощности «Спутникс» позволяют выпускать до 30 спутников размером 16U в год.

По сравнению с прошлыми моделями, SG3 предлагает улучшенные возможности для размещения полезной нагрузки. Инженеры усовершенствовали систему ориентации и стабилизации, добавили поддержку бортовых атомных часов и оптоволоконных датчиков угловой скорости. Также платформа получила высокоскоростной канал связи в S-диапазоне и блок обработки данных с поддержкой ИИ для анализа информации прямо на борту.

Гендиректор «Спутникс» Владислав Иваненко отметил, что при создании SG3 был учтен опыт компании — из 150 изготовленных ею спутников 90 уже работают на орбите.