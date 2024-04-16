Новую российскую компьютерную игру озвучат актеры театра

Директор 1C Game Studios Альберт Жильцов подчеркнул, что они стремятся создать что-то более смысловое и сюжетное, чем просто игровой процесс. Он отметил важность использования мимики, движений и эмоций, для чего была привлечена помощь профессиональных артистов театра имени Ермоловой.

Представители театра выразили надежду, что участие в создании игры поможет привлечь новую аудиторию к театру. Они уверены, что этот проект станет интересным для тех, кто редко обращает внимание на театральные представления.

Директор департамента культуры Москвы также выразил надежду на то, что такие форматы сотрудничества станут началом новых направлений в сфере культуры и креативных индустрий.