Новую технологию строительства фундаментов внедрили в Саратовской области

Технология, получившая патент РФ, была успешно апробирована на строительстве жилого дома в Саратовской области. Изначально проект предусматривал использование железобетонных свай, которые погружаются методом вдавливания с предварительным бурением. Однако после замены на набивные сваи количество свай удалось сократить в три раза благодаря их высокой несущей способности.

Авторы разработки объясняют успех технологии особенностями ее реализации. При создании набивных свай укрепляются стенки скважины, а также удаляется водонасыщенный слой грунта, что повышает устойчивость конструкции. Такой подход уменьшает энергозатраты и расширяет возможности применения метода в различных типах грунтов.