Новую технологию строительства фундаментов внедрили в Саратовской области

Опубликовано 17 декабря 2024, 16:351 мин.
Новую технологию строительства фундаментов внедрили в Саратовской областиМетод позволяет сократить сроки работ в два раза
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. сообщили, что ученые вуза совместно с компанией «Геотехника-С» разработали уникальную технологию сооружения набивных свай. Новая методика значительно уменьшает количество необходимых свай и сокращает сроки строительства фундаментов в два раза.
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Технология, получившая патент РФ, была успешно апробирована на строительстве жилого дома в Саратовской области. Изначально проект предусматривал использование железобетонных свай, которые погружаются методом вдавливания с предварительным бурением. Однако после замены на набивные сваи количество свай удалось сократить в три раза благодаря их высокой несущей способности.
Авторы разработки объясняют успех технологии особенностями ее реализации. При создании набивных свай укрепляются стенки скважины, а также удаляется водонасыщенный слой грунта, что повышает устойчивость конструкции. Такой подход уменьшает энергозатраты и расширяет возможности применения метода в различных типах грунтов.