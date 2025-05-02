В России
Опубликовано 02 мая 2025, 10:36
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Новые аккумуляторы для общественного электротранспорта создали в Москве

Емкость и безопасность выше зарубежных аналогов
В Москве представили новые аккумуляторные батареи для общественного электротранспорта, разработанные столичной компанией «Системы автономной энергии», входящей в состав ГК «Итэлма». Эти инновационные батареи отличаются улучшенными техническими характеристиками и будут использованы в электробусах и троллейбусах.
Новые аккумуляторы для общественного электротранспорта создали в Москве
© Denis Zelenykh

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, новые аккумуляторы имеют компактные размеры и высокую мощность, что делает их более эффективными по сравнению с зарубежными аналогами. Особенно стоит отметить, что по таким параметрам, как емкость и плотность энергии, эти батареи значительно превосходят существующие решения на рынке.

Емкость новой батареи составляет 117 А·ч, а плотность энергии — 73,5 кВт·ч. Также разработчики акцентируют внимание на высокой степени пожарной безопасности устройства, что особенно важно для применения в общественном транспорте. Батареи поставляются в плоском корпусе, что позволяет интегрировать их в различные модели электробусов и троллейбусов, расширяя возможности для их использования в городах.