Новые аккумуляторы для общественного электротранспорта создали в Москве

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, новые аккумуляторы имеют компактные размеры и высокую мощность, что делает их более эффективными по сравнению с зарубежными аналогами. Особенно стоит отметить, что по таким параметрам, как емкость и плотность энергии, эти батареи значительно превосходят существующие решения на рынке.

Емкость новой батареи составляет 117 А·ч, а плотность энергии — 73,5 кВт·ч. Также разработчики акцентируют внимание на высокой степени пожарной безопасности устройства, что особенно важно для применения в общественном транспорте. Батареи поставляются в плоском корпусе, что позволяет интегрировать их в различные модели электробусов и троллейбусов, расширяя возможности для их использования в городах.