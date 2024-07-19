Новые алгоритмы от петербургских ученых ускорят радиосигналы на 30%

По словам доцента кафедры информационных систем ЛЭТИ Дмитрия Клионского, разработка улучшает скорость передачи данных на 20−30%. Вейвлет-преобразование помогает эффективно анализировать и обрабатывать различные типы сигналов, такие как аудио и видео, а также данные документов и изображений.

Ранее сложные сигналы с избыточной кодировкой увеличивали длительность передачи информации и перегружали сигнал защитными мерами. Новые алгоритмы петербургских ученых устраняют эти недостатки, улучшая производительность систем связи, навигации и радиолокации. Испытанные алгоритмы могут быть использованы в критической инфраструктуре и для различных целей радиосвязи.