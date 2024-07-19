Опубликовано 19 июля 2024, 16:20
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Новые алгоритмы от петербургских ученых ускорят радиосигналы на 30%Они основаны на вейвлет-преобразовании
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили математический аппарат для оптимизации кодирования и передачи радиосигналов. Новые алгоритмы, основанные на вейвлет-преобразовании, помогут ускорить передачу данных.
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По словам доцента кафедры информационных систем ЛЭТИ Дмитрия Клионского, разработка улучшает скорость передачи данных на 20−30%. Вейвлет-преобразование помогает эффективно анализировать и обрабатывать различные типы сигналов, такие как аудио и видео, а также данные документов и изображений.
Ранее сложные сигналы с избыточной кодировкой увеличивали длительность передачи информации и перегружали сигнал защитными мерами. Новые алгоритмы петербургских ученых устраняют эти недостатки, улучшая производительность систем связи, навигации и радиолокации. Испытанные алгоритмы могут быть использованы в критической инфраструктуре и для различных целей радиосвязи.