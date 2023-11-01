Новые молодежные лаборатории откроют в Новосибирске

Новые молодежные лаборатории откроют в НовосибирскеЗа счет финансирования из регионального бюджета
В пресс-службе министерства науки и инновационной политики Новосибирской области сообщили, что в регионе запустят три новые молодежные лаборатории, благодаря поддержке госпрограммы. Каждая из них получит около 15 миллионов рублей из регионального бюджета, пишет ТАСС.
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В пресс-службе отметили, что Новосибирская область станет одной из первых в России, которая создаст молодежные лаборатории, финансируемые из бюджета региона. Окончательные решения о выборе проектов были приняты в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области после конкурса на создание молодежных лабораторий в рамках проектов СиббиоНОЦ.
Всего в этой инициативе победили две научные организации и университет. Эта новая программа подразумевает предоставление грантов в форме субсидий для поддержки молодых исследователей.
Одна из лабораторий будет заниматься исследованиями в области трансплантации стволовых клеток, вторая займется использованием растений Сибири и Дальнего Востока для медицинских целей, а третья сосредоточится на создании биоразлагаемых гелей, добавили в пресс-службе.