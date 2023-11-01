Новые молодежные лаборатории откроют в Новосибирске

В пресс-службе отметили, что Новосибирская область станет одной из первых в России, которая создаст молодежные лаборатории, финансируемые из бюджета региона. Окончательные решения о выборе проектов были приняты в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области после конкурса на создание молодежных лабораторий в рамках проектов СиббиоНОЦ.

Всего в этой инициативе победили две научные организации и университет. Эта новая программа подразумевает предоставление грантов в форме субсидий для поддержки молодых исследователей.

Одна из лабораторий будет заниматься исследованиями в области трансплантации стволовых клеток, вторая займется использованием растений Сибири и Дальнего Востока для медицинских целей, а третья сосредоточится на создании биоразлагаемых гелей, добавили в пресс-службе.