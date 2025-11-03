Новые промышленные кластеры появятся в Санкт-Петербурге

По словам председателя комитета по промышленной политике Александра Ситова, проект включает станкоинструментальное направление, фармацевтику и крупнотоннажное судостроение. Особое внимание уделяется фармацевтическому кластеру, который начнет работу в 2026 году в особой экономической зоне.

В фармацевтический кластер войдут более 20 участников — производители, научные центры и логистические компании. Это позволит организовать полный цикл от создания лекарств до их доставки потребителям. Предприятия смогут использовать налоговые льготы и упрощенный таможенный контроль.

Судостроительное направление объединит верфи и поставщиков оборудования. Александр Ситов отметил, что все предприятия Объединенной судостроительной корпорации войдут в новый кластер.