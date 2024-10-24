В России
Опубликовано 24 октября 2024, 15:40
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Новые российские антенны обеспечат точность навигации до одного сантиметра

Разработка повысит безопасности объектов
Специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь» разработали новые антенны и программное обеспечение, которые обеспечивают точность определения координат до одного сантиметра. Эта импортозамещающая система навигации не только улучшит бытовые приложения, но и повысит уровень безопасности объектов, разрушение которых может привести к техногенным катастрофам.
Новые российские антенны обеспечат точность навигации до одного сантиметра

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Антенна, преобразующая электромагнитное поле в электрический ток, является ключевым элементом в системе навигации. Она принимает сигналы от специализированных спутников, которые затем обрабатываются приемником. Точность навигации зависит от многих факторов, включая качество принимаемых сигналов.

Ученые НОЦ создали прототипы ГНСС-антенн с различными конструкциями, которые показали улучшенные результаты в испытаниях. В отличие от существующих коммерческих аналогов, которые имеют погрешность от 15 до 20 сантиметров до одного метра, новые антенны могут уточнять координаты до одного сантиметра.