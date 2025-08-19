Новые телевизоры Яндекса теперь помогают проходить игры и берегут глаза ночью

Главной особенностью обновления стали новые функции голосового помощника Алисы. Теперь ассистент может анализировать игровой процесс и давать подсказки по прохождению сложных уровней. Для комфортного просмотра в вечернее время добавлен специальный ночной режим, который автоматически снижает яркость и корректирует цветовую гамму.

ТВ Станция Про доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов, стоимость устройства варьируется от 89 990 до 149 990 рублей. Яркость MiniLED-экрана достигает 1300 нит, а визуальные параметры изображения автоматически оптимизируются с помощью встроенного искусственного интеллекта. Звук обеспечивают динамики общей мощностью 30 Вт и сабвуфер на 20 Вт. Модель также поддерживает Zigbee и другие протоколы подключения, поэтому может выступать центром умного дома.